Inter, gioia Pioli: riecco Brozovic!

24/02/2017 21:47

INTER ROMA BROZOVIC / Sorride Stefano Pioli. Oggi Marcelo Brozovic è tornato ad allenarsi con il gruppo come testimonia il post su Instagram del nazionale croato: "Finalmente in campo!" ha scritto il centrocampista sul popolare social network. Crescono quindi le speranze per il tecnico dell'Inter di avere a disposizione Brozovic per il big-match di campionato di domenica sera a 'San Siro' contro la Roma, con l'ex Dinamo Zagabria che ha saltato le gare con Empoli e Bologna dopo la frattura al piede rimediata contro la Juventus.

G.M.