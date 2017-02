Napoli, 'sorpresa' Milik contro la Juventus?

24/02/2017 21:22

NAPOLI MILIK JUVENTUS - Arkadiusz Milik scalda i motori. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante polacco potrebbe tornare titolare nel match d'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus a quasi 5 mesi dal grave infortunio ai legamenti del ginocchio. L'ex Ajax era ritornato in campo negli ultimi minuti della sfida di Champions persa in casa del Real Madrid, con Sarri che per logiche di turnover potrebbe schieralo fin dall'inizio nella gara di martedì prossimo a Torino, nel primo impegno di un calendario 'terribile' per i partenopei che, oltre ai bianconeri, incroceranno anche il Real nel ritorno di Champions League e la Roma nel big-match di campionato all''Olimpico'. Milik potrebbe fare le prove generali per la Juventus domani pomeriggio nell'anticipo contro l'Atalanta, con il tecnico azzurro che potrebbe utilizzarlo a gara in corso.



G.M.