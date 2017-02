Serie B, Brescia-Cittadella 4-1: le 'Rondinelle' calano il poker

24/02/2017 21:09

BRESCIA CITTADELLA / Poker del Brescia nell'anticipo della 27a giornata di Serie B. Le 'Rondinelle' travolgono per 4-1 il Cittadella, con la contesa chiusa già nella prima frazione di gioco. Apre le marcature Caracciolo, poi il momentaneo pareggio di Strizzolo: qui la reazione veemente della squadra di Brocchi, che dal 29' al 43' chiude la pratica con i sigilli di Blanchard, Racine e Dall'Oglio. Cittadella in 10 per quasi tutta la gara per il rosso diretto dopo soli 12' ai danni di Martin.

Brescia-Cittadella 4-1

10’ Caracciolo; 23’ Strizzolo (C); 29’ Blanchard; 37’ Racine; 43’ Dall’Oglio



CLASSIFICA: Frosinone 48, Benevento 46, Verona 46, Spal 45, Cittadella 39*, Perugia 39, Spezia 38, Bari 37, Carpi 36, Entella 35, Novara 34, Ascoli 34, Avellino 32, Brescia 31*, Salernitana 32, Cesena 29, Vicenza 28, Pisa 28, Latina 26, Pro Vercelli 25, Ternana 23, Trapani 22. *Una partita in più

G.M.