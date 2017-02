Calciomercato Milan, dall'Argentina: Musacchio è ad un passo

24/02/2017 20:39

CALCIOMERCATO MILAN MUSACCHIO / In attesa di novità sul closing, il Milan sarebbe già molto attivo sul calciomercato ed il primo colpo della nuova proprietà potrebbe arrivare in difesa. Come riferisce il giornalista argentino César Luis Merlo del portale 'Noticias Argentina', infatti, il club rossonero sarebbe molto vicino all'accordo per l'arrivo in estate di Mateo Musacchio, difensore classe '90 di proprietà del Villarreal. Accostato più volte anche alla Roma, il difensore argentino in possesso di passaporto italiano dovrebbe costare circa 25 milioni di euro.



L.P.