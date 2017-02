Calciomercato Milan, Galliani blinda Honda: "Non si muove"

24/02/2017 20:21

CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI HONDA / Ogni discorso per l'addio di Keisuke Honda è rinviato. Le voci circolate oggi, secondo cui il giapponese ex Cska Mosca sarebbe ad un passo dai Seattle Sounders in MLS, vengono prontamente smentite dall'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, che in serata ai microfoni di 'Premium Sport' ha spiegato: "Honda resta al Milan fino al termine della stagione, non si muove. Non so chi metta in giro queste voci, siamo d'accordo con l'allenatore e anche con la cordata cinese".



L.P.