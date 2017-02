Juventus, Higuain e il ritorno al 'San Paolo': "Sarà speciale, a Napoli anni meravigliosi"

24/02/2017 19:45

NEWS JUVENTUS/ Gonzalo Higuain è il protagonista della prossima puntata de 'I Signori del Calcio', programma che andrà in onda domani sera su 'Sky Sport'. Ecco alcuni passaggi dell'anticipazione, nei quali l'attaccante argentino della Juventus torna a parlare del suo turbolento addio al Napoli e del ritorno da avversario al 'San Paolo' con la maglia bianconera.

Juventus, Higuain e il suo ritorno a Napoli

"Tornare a Napoli per me sarà speciale, lì ho vissuto tre anni bellissimi. Quando andai via dal Real Madrid, stavo pensando a quale squadra scegliere e arrivò il Napoli. Allora dissi a mio fratello di andare ed ho passato tre anni meravigliosi. Ringrazierò sempre i tifosi, i compagni e lo staff. Dopo Napoli mi ha preso questa grandissima squadra come la Juventus e l'ho detto sin dal primo giorno, non sono pentito ma al contrario, sono acora più deciso della scelta che ho fatto. Qui mi sento benissimo, sono felice: per la società, i compagni, la gente, per come si vive si sta più tranquilli e questo per un calciatore è fondamentale".

"Se esiste il valore della maglia? Sì esiste, però è uno sport, è come tanti altri lavori. Uno deve scegliere quello che lo rende felice, quello che uno pensa sia meglio per se stesso e che lo possa far migliorare nel futuro. Il rischio si deve prendere. Qualche volta può andare bene, qualche volta male ma, ogni volta che si prende una decisione, si deve essere convinti del fatto che sia quella giusta. Se da tifoso del River Plate ho perdonato mio padre per aver indossato la maglia del Boca Juniors? No, ma perché devo perdonare? Ognuno è libero di scegliere quello che vuole. Alla fine questo è uno sport e ognuno prova a scegliere quello che pensa possa renderlo più felice, quello che pensa sia meglio per se stesso, per la famiglia e per stare bene".

S.F.