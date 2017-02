25/02/2017 01:24

FROSINONE VERONA/ Pasquale Marino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big-match di Serie B tra Frosinone e Verona: "Ancora è presto per parlare di promozione, la Serie B ha delle caratteristiche particolari, ma è chiaro che sarà importante fare punti. Con il Verona sarà una partita difficile, stanno attraversando un momento duro ma questo non cambia il loro valore".

S.F.