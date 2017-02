Napoli-Atalanta, agente Hysaj: "Dovrebbe giocare titolare"

24/02/2017 18:54

NAPOLI ATALANTA HYSAJ / Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj e Conti, ha parlato alla vigilia del match tra Napoli e Atalanta. Il terzino albanese dovrebbe scendere in campo regolarmente: "Credo che giocherà, visto che martedì contro la Juventus sarà squalificato - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Sarà una bellissima partita domani, sono due squadre che giocano benissimo. L’Atalanta non viene al 'San Paolo' per fare la vittima sacrificale, credono all’Europa e vogliono fare il risultato. Conti e Hysaj non potrebbero giocare insieme, sono tutti e due terzini destri, Conti potrebbe anche giocare al posto di Callejon però snaturerebbe un po’ la sua indole: per me diventerà uno dei terzini più forti del nostro calcio, può migliorare ancora tanto. L’Italia è piena di giovani che possono fare benissimo per tanti anni, sta alle squadre farli crescere nel migliore dei modi".

M.D.A.