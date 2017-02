Chelsea, Conte e l'esonero di Ranieri: "Sono deluso, decisione dura"

24/02/2017 18:56

NEWS CHELSEA/ Intervenuto in conferenza stampa, il manager del Chelsea Antonio Conte ha parlato così dell'esonero di Claudio Ranieri al Leicester: "Sono molto triste perché è il nostro lavoro e sono deluso per lui perché prima di tutto è un amico, un bravo uomo e un buon manager. Soltanto una stagione fa ha vinto la Premier, ha raggiunto il sogno di vincere il titolo e di sicuro sono deluso sia come amico che come allenatore. Adesso penso sia meglio aspettare perché capisco la situazione e la sua frustrazione, ma di sicuro lo chiamerà dopo per parlare e per condividere la sua delusione, perché penso sia una decisione veramente dura".

S.F.