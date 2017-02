25/02/2017 04:05

MESSINA PLASMATI / Colpo in attacco per il Messina. Il club siciliano ha ufficializzato l'arrivo di Gianvito Plasmati, punta svincolata. Il calciatore, che ha da poco compiuto 34 anni, sarà a disposizione del tecnico Lucarelli per il derby con il Catania. Plasmati è un attaccante roccioso e di esperienza, con un lungo passato nel campionato cadetto. Indosserà la maglia numero 27.

M.D.A.