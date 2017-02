Calciomercato Milan, Honda vicino all'addio

24/02/2017 18:45

CALCIOMERCATO MILAN HONDA / L'avventura di Keisuke Honda con la maglia del Milan sta per concludersi. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il giapponese, che ha il contratto in scadenza a giugno, avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento ai Seattle Sounders in Mls. I rossoneri sarebbero propensi ad accettare l'affare anche per risparmiare i soldi dell'ingaggio da versare fino al termine della stagione, ma si attende il via libera della Sino-Europe Sports. Arrivato nel gennaio del 2014, Honda non ha reso secondo le aspettative nell'esperienza milanista.

M.D.A.