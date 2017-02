Leicester, lettera d'addio di Ranieri: "Il mio sogno è morto, volevo restare per sempre"

24/02/2017 18:34

NEWS LEICESTER/ Con una lettera commovente, Claudio Ranieri ha salutato il Leicester all'indomani del suo esonero, ringraziando società, staff, giocatori e tifosi del club con il qualche ha conquistato una storica Premier League: "Ieri il mio sogno è morto. Dopo l'euforia della scorsa stagione per essere stati incoronati campioni della Premier League, tutto quello che sognavo era restare per sempre al Leiester, il club che amo, ma non è successo. Voglio ringraziare mia moglie Rosanna e tutta la mia famiglia per non aver mai smesso di supportarmi durante la mia esperienza al Leicester. I miei ringraziamenti vanno anche a Paolo e Andrea che mi hanno accompagnato durante questo viaggio meraviglioso, e a Steve Kutner e Franco Grello per avermi dato la possibilità di diventare campione. Più di tutti devo ringraziare il Leicester City Football Club. L'avventura è stata fantastica e virà in me per sempre. Grazie a tutti i giornalisti e i media che hanno raccontato la più grande storia del calcio. I miei ringraziamenti di cuore vanno a tutto il club, a tutti i giocatori, allo staff, ad ognuno che è stato qui ed è stato parte di quello che abbiamo conquistato. Ma più di tutti ai tifosi. Voi mi avete toccato nel cuore e amato fin dal primo giorno. Vi amo anch'io. Nessuno potrà mai portare via quello che abbiamo conquistato e spero che voi ci pensiate e sorridete ogni giorno. E' stato un momento meraviglioso e felice che i non dimenticherò mai. E' stato un piacere e un onore essere campione insieme a voi".

S.F.