Calciomercato Fiorentina, vertice societario: Sousa confermato

24/02/2017 18:24

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOUSA / Atmosfera pesante in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Borussia Mönchengladbach nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Nella gara di ieri, i ragazzi di Sousa, dopo un primo tempo di buon livello, sono crollati nella ripresa facendosi rimontare le due reti e chiudendo il match sul 2 a 4. Una sconfitta che ha aperto la strada alla separazione dal tecnico portoghese, già da mesi al centro di voci di calciomercato. Nella giornata di oggi c'è stato un summit pomeridiano tra i vertici societari, anche se i Della Valle (che hanno l'ultima parola) erano assenti. Da quanto emerso, riporta 'Premium Sport', si è deciso di non esonerare Paulo Sousa, che guiderà regolarmente la squadra nella partita di campionato contro il Torino. Tuttavia, in caso di nuova sconfitta o brutta prestazione contro i granata, non è eslcluso un ripensamento societario, con il caciomercato Fiorentina che si ritroverebbe a vagliare i nomi per sostituirlo.

Calciomercato Fiorentina, futuro lontano per Sousa

"Certe analisi le faremo a mente fredda. Non puoi sapere prima se un ciclo è finito, bisogna passarci. Ogni decisione è però rinviata". Questo il commento a caldo di Pantaleo Corvino, direttore generale dei viola, dopo la sconfitta di ieri. Paulo Sousa è da tempo nel mirino della Juventus come possibile successore di Allegri, ma piace anche in Bundesliga, dove il Wolfsburg ha aggiunto il suo nome nella lista dei desideri. Inoltre, è da tempo al centro di voci per il rinnovo del contratto con la Fiorentina, ma a fine stagione (se non prima) potrebbe invece esserci l'addio.

I viola potrebbero quindi guardare ad altri profili per sostituirlo. Le scelte di Della Valle e Corvino per ora vedono quattro nomi in pole: si tratta di Maurizio Sarri, Eusebio Di Francesco, Marco Giampaolo e Rolando Maran. Il primo sarebbe un profilo di primissimo livello e potrebbe lasciare Napoli solamente in caso di rottura totale con De Laurentiis. Il secondo, invece, è da tempo alla ricerca del definitivo salto di qualità, così come Giampaolo (reduce da buone stagioni con l'Empoli e, attualmente, con la Sampdoria). Maran del Chievo potrebbe invece essere il nome a sorpresa. In casa Fiorentina, nonostante la momentanea riconferma, il dopo Sousa sembra già iniziato.

M.D.A.