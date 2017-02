Trainspotting 2, la rivelazione: "Ecco il miglior giocatore del mondo"

24/02/2017 18:02

TRAINSPOTTING 2/ Dopo venti anni di attesa, ieri sera è uscito nelle sale italiane 'Trainspotting 2', il sequel del film culto del 1996 diretto da Danny Boyle. Come successo nella prima pellicola - "Non mi sentivo così da quando Archie Gemmill ha segnato con l'Olanda nel '78" - anche nel seguito ci sono diversi riferimenti al calcio. Uno in particolare, riguarda George Best. In una scena, il protagonista Renton interpretato da Ewan McGregor, racconta un aneddoto legato al funambolo nordirlandese, definendolo il più grande giocatore di tutti i tempi: "Mio padre mi comprò i biglietti per la partita, dovevi vederlo, George Best era il più grande giocatore giocatore del mondo. Putroppo davanti a me capitò un uomo di due metri e praticamente non ho visto niente, ma mi resta il biglietto". Un omaggio dovuto al più iconico calciatore britannico della storia che giocò anche in Scozia - teatro delle gesta dei protagonisti di 'Trainspotting' - con la maglia dell'Hibernian.

S.F.