Napoli-Atalanta, Gasperini: "Test di maturità, all'andata ci fu la svolta"

24/02/2017 17:36

NAPOLI ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini ha analizzato il momento della sua Atalanta alla vigilia del match contro il Napoli. Il tecnico è intervenuto oggi in conferenza stampa: "Sicuramente ci attende un turno difficile visto che affrontiamo una squadra forte, che per valori si avvicina alla Juventus. Il fatto che noi siamo a soli sei punti da loro a questo punto del campionato è un'anomalia, ma per noi è anche una grande opportunità. Perciò vedo questa partita come un test di maturità. Se vogliamo fare un risultato positivo, non possiamo pensare solo a difenderci, cosa che comunque non abbiamo mai fatto. Di sicuro servirà una grande prestazione di squadra e soprattutto giocare bene, con un buon possesso palla e buone soluzioni in attacco quando il Napoli ce lo consentirà. Se riusciamo a restare in gara il più a lungo possibile, potremo avere una chance. Match di andata? Quella vittoria segnò una svolta determinante, anche se comunque in realtà venivamo già da due vittorie".

M.D.A.