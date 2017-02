Siviglia, Jovetic: "Volevo giocare contro il Real". Poi la 'stoccata' a Cristiano Ronaldo

24/02/2017 17:25

SIVIGLIA JOVETIC / Primi tempi per Stevan Jovetic nella Liga spagnola. L'attaccante si sta mettendo in mostra con la maglia del Siviglia con gol, assist e belle giocate. Intervistato dal sito ufficiale della Liga, Jovetic ha svelato alcuni retroscena sul suo trasferimento facendo poi i complimenti a Messi: "Quando mi ha chiamato il Siviglia ho visto che c'erano tre partite in quindici giorni contro il Real Madrid e ho detto al mio agente per fare prima possibile, perché almeno una volevo giocarla. Non potevo immaginare un avvio così. La prima partita ho segnato contro il Real, poi un assist con l'Osasuna, un altro gol con l'Espanyol. Sono molto felice e voglio continuare così. Sampaoli? Il suo gioco è offensivo, quando la maggior parte degli allenatori pensa a difendere. Messi o Cristiano Ronaldo? Per me Messi è il migliore di tutti i tempi. Nessuno può superarlo".

M.D.A.