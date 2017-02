DIRETTA Liga, Villarreal-Real Madrid: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

26/02/2017 19:45

VILLARREAL REAL MADRID DIRETTA - Il Real Madrid di Zinedine Zidane, dopo la sconfitta nel recupero contro il Valencia (in gol anche Simone Zaza), affronta pe rla ventiquattresima giornata della Liga il Villarreal. Il 'Submarino Amarillo' è reduce dall'eliminazione in Europa League per mano della Roma di Luciano Spalletti, ma ha tutta l'intenzione di ripartire per non perdere il terno europeo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Estadio de la Ceramica'.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Villarreal (4-4-2): Asenjo; Mario, Musacchio, Victor Ruiz, J. Costa; Jonathan, Bruno, Trigueros, Castillejo; Adrian, Bakambu.

Real Madrid (4-3-3): Keylor; Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.

CLASSIFICA: Barcellona 54, Real Madrid 52**, Siviglia 52, Atletico Madrid 45, Real Sociedad 44, Villarreal 39*, Eibar 38, Athletic Bilbao 35*, Espanyol 35, Alaves 33, Celta Vigo 33**, Las Palmas 28, Valencia 26, Malaga 26, Betis 24*, Leganes 21, Deportivo la Coruna 19*, Sporting Gijon 16*, Granada 16*, Osasuna 10.

* una partita in meno ** due partite in meno