DIRETTA Serie A, Lazio-Udinese 0-0: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

26/02/2017 15:00

LAZIO UDINESE DIRETTA - La Lazio di Simone Inzaghi ospita, per la ventiseiesima giornata del campionato di serie A, l'Udinese di Gigi Delneri. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria in rimonta a Empoli e hanno tutta l'intenzione di non perdere ulteriore terreno dalla zona Europa. Di contro, i friulani, che non vincono dal 29 gennaio scorso, sono reduci dalla sconfitta patita tra le mura amiche contro il Sassuolo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico'.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Murgia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile, Keita. All.: Inzaghi.

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Jankto, Kums, Badu; Matos, Zapata; Thereau. All.: Delneri.

CLASSIFICA: Juventus 66*, Roma 56, Napoli 54*, Atalanta 51*, Inter 48, Lazio 47, Milan 44, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 35*, Chievo 32, Sassuolo 30, Udinese 29, Cagliari 28, Bologna 27, Genoa 25, Empoli 22*, Palermo 15*, Crotone 13, Pescara 12.

*Una partita in più