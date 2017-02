Juventus-Empoli, mini-rivoluzione di Allegri: Buffon a riposo, rischia Higuain

24/02/2017 17:17

JUVENTUS EMPOLI/ Massimiliano Allegri è pronto a varare una mini-rivoluzione in vista della sfida di campionato contro l'Empoli. In casa Juventus bisogna dosare bene le forze dopo la faticosa ma vittoriosa campagna europea contro il Porto e l'imminente semifinale di Coppa Italia con il Napoli. Come annunciato in conferenza stampa dallo stesso tecnico, Gianluigi Buffon osserverà un turno di riposo, lasciando Neto a difendere i pali della porta juventina. Tre le notivà in difesa rispetto alla Champions: Asamoah al posto di Alex Sandro, Dani Alves dal primo minuto con Lichtsteiner in panchina e il rientro di Bonucci dopo la tribuna punitiva del 'Do Dragao'. Cambi anche a centrocampo, dove Khedira dovrebbe partire dalla panchina a favore di Marchisio, tornato al gol proprio una settimana fa con il Palermo. Avanti Mandzukic quasi certo della maglia da titolare, Higuain potrebbe riprendere fiato mentre Pjaca scalpita per prendere il posto di uno tra Cuadrado e Dybala.

S.F.