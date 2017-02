DIRETTA Serie A, Sassuolo-Milan 0-1: Bacca dal dischetto, con polemiche. LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

26/02/2017 15:00

SASSUOLO MILAN DIRETTA - Il Sassuolo di Eusebio Di Francesco ospita, per la ventiseiesima giornata del campionato di serie A, il Milan di Vincento Montella. Il club emiliano veleggia a metà classifica, lontano dalla zona calda, mentre i rossoneri hanno bisogno dei tre punti per non perdere ulteriore terreno dal treno che porta in Europa League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Mapei Stadium'.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Acerbi, Peluso, Dell'Orco; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Berardi, Defrel, Politano. All: Di Francesco.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, C. Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu. All.: Montella.

CLASSIFICA: Juventus 66*, Roma 56, Napoli 54*, Atalanta 51*, Inter 48, Lazio 47, Milan 44, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 35*, Chievo 32, Sassuolo 30, Udinese 29, Cagliari 28, Bologna 27, Genoa 25, Empoli 22*, Palermo 15*, Crotone 13, Pescara 12.

*Una partita in più