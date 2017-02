Lione-Roma, sfida con vista calciomercato: da Tolisso a Lacazette, i gioielli di Aulas

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

24/02/2017 17:34

LIONE ROMA VALORI MERCATO / L'urna di Nyon non è stata benevola con la Roma. I giallorossi agli ottavi di Europa League infatti affronteranno l'Olympique Lione, reduce dal 7-1 rifilato nel ritorno dei sedicesimi all'AZ.

I francesi occupano attualmente la quarta posizione in Ligue 1, a sedici punti di distanza dal Monaco capolista, e puntano ad arrivare sino in fondo alla competizione europea per provare a rinforzare il proprio organico a giugno da campioni, specie perché in uscita sono previste già alcune operazioni, anche piuttosto importanti.

La conferma arriva direttamente dal Presidente Jean-Michel Aulas che, per far fronte ai 18,5 milioni di euro più eventuali bonus sborsati al Manchester United per assicurarsi le prestazioni di Memphys Depay, ha già avvisato i suoi tifosi della concreta possibilità di dover vendere qualcuno entro il 30 giugno. Del resto i conti del club dovranno quadrare entro quella data, e le partenze illustri nel prossimo calciomercato Francia non potranno che riguardare le stelle della squadra: Alexandre Lacazette e Corentin Tolisso.

Lione-Roma, Lacazette e Tolisso: le stelle di Aulas

LACAZETTE – 26 gol in 29 presenze stagionali per la 25enne punta francese. Adesso sembra proprio giunto il momento di cambiare aria per lui, che sia per via di una cessione forzata oppure no. Lacazette è ormai un giocatore esperto, con un buon bagaglio di esperienza maturato e pronto a fare il grande salto in una big europea. E, a tal proposito, il patron del club transalpino ha riferito poco più di un mese fa: "Per Lacazette abbiamo ricevuto molte offerte, che variano dai 40 ai 70 milioni". Un contatto e nulla più anche con la Juventus, che sul giocatore avrebbe compiuto un sondaggio di calciomercato, senza tuttavia proporre impegni o promesse di riparlarne alla prossima sessione di mercato. La sensazione, divenuta quasi certezza durante la conferenza stampa di qualche giorno fa, è che il Lione si priverà del suo attaccante per fare cassa. Per lui rimangono aperte anche diverse piste che portano in Premier League, Arsenal e Liverpool su tutti dopo l'offerta del West Ham giunta l’estate scorsa, ma anche in Serie A sponda Milan, tuttavia solo dopo a closing avvenuto.

TOLISSO – Il centrocampista classe 1994 - 4 centri in 32 presenze stagionali - è l'altro gioiello della squadra, valutato circa 45 milioni di euro, una cifra sicuramente un po' troppo alta. A seguirlo è soprattutto la Juventus, che a centrocampo dovrà ulteriormente rinforzarsi durante la prossima estate. Lione e bianconeri si sono parlati a gennaio, ma l'intesa pare proprio che possa concretizzarsi soltanto fra qualche mese. Tuttavia Marotta non è il solo a seguire il talento francese. L'Inter, in particolare, rappresenta una seria minaccia e anche il Milan – aspettando il closing – ha già manifestato interesse per il centrocampista.

Lione-Roma, sfida con vista calciomercato

FEKIR – Il Real Madrid monitora a distanza il classe '93, andato in gol 10 volte su 32 partite in questa stagione. L'attaccante è molto prolifico anche nell'ultimo passaggio, catturando dunque gli sguardi e gli interessi di alcuni dei migliori club d'Europa, fra cui proprio le merengues. La Juventus lo ricorda bene, e soprattutto Buffon, che nella gara di andata del girone di Champions, vinta grazie alla sventola di Cuadrado, proprio su Fekir ha compiuto un vero e proprio miracolo.

GONALONS – Maxime Gonalons, altro centrocampista del Lione al centro degli interessi elle grandi del calcio europeo. Su di lui, dopo l'interesse del Napoli manifestato nei mesi scorsi, potrebbe puntare forte l'Arsenal al termine dell'attuale stagione, con un'offerta da circa 15 milioni di euro. Il capitano dei francesi ha compirà 28 anni a marzo, per cui non si esclude che possa scegliere di accasarsi altrove adesso, nel pieno della maturità calcistica.