Manchester United, Mourinho con le iniziali di Ranieri: "Dovevano intitolargli lo stadio del Leicester"

24/02/2017 16:13

RANIERI MOURINHO LEICESTER ESONERO - Continua a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, la decisione del Leicester di esonerare Claudio Ranieri, il tecnico che lo scorso anno ha portato le 'Foxes' alla conquista della Premier League. La squadra, impegnata negli ottavi di Champions League, non vive un buon momento in campionato e la zona retrocessione è ad un passo. Ma l'allontanamento del tecnico italiano non è stato digerito da stampa, tifosi e anche addetti ai lavori. In particolare, il manager del Manchester United, José Mourinho, dopo il post su Instagram di ieri sera si è presentato oggi in conferenza stampa con le iniziali di Ranieri sulla sua tuta. "Probabilmente la stagione è iniziata con persone che pensavano a nuovi contratti, ad andare via, ai soldi, dimenticando chi li ha aiutati a raggiungere un certo livello - l'accusa dello 'Special One' - Ma questo non è solo calcio, è il nostro mondo. Ho vissuto una simile esperienza al Chelsea, ma quello che è successo a me sono noccioline in confronto a quanto successo a Claudio. Le sue iniziali sulla mia tuta sono il mio piccolo omaggio ad una persona che ha scritto la più bella storia del calcio. Qualcuno che avrebbe meritato che lo stadio del Leicester fosse intitolato a suo nome ed invece è stato esonerato. Il Leicester ha fatto la storia due volte, il primo anno perché hanno vinto la Premier, ora perché hanno preso una decisione che nessuno nel calcio ha capito e ha accettato".

A.L.