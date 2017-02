Beijing Guoan, non solo Hernandez: Jonathan Soriano nel mirino

25/02/2017 03:37

BEIJING GUOAN SORIANO HERNANDEZ - Il Beijing Guoan a caccia di un attaccante. Come raccolto da Calciomercato.it, l'agente di Abel Hernandez è volato in Cina per parlare di un eventuale accordo per l'attaccante uruguaiano dell'Hull City. Ma nel mirino dei dirigenti cinesi, c'è anche Jonathan Soriano. Secondo quanto riportato da 'Marca', il 31enne bomber dei Red Bull Salisburgo sarebbe molto vicino al club orientale, però a partire dalla fine della stagione in corso. Nel frattempo, per far eventualmente posto a Hernandez, potrebbe decidere di lasciar partire Yilmaz. Il Beijing si muove, per il presente e per il futuro.

A.L.