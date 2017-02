Inter-Roma, Mancini: "Partita da tripla. A Spalletti dico..."

24/02/2017 15:23

INTER ROMA MANCINI / "Sarà una partita aperta a qualsiasi risultato perché la Roma sta andando bene, però l'Inter in casa negli scontri diretti ha fatto sempre delle buone prestazioni". Pensieri e parole di Roberto Mancini. Ai microfoni di 'romanews.eu', l'ex tecnico nerazzurro ha parlato anche del suo pupillo Dzeko, tornato ai livelli del Manchester City: "Lo conosco, ci ho lavorato tanti anni. La prima stagione in un nuovo campionato non è mai facile, se poi è il campionato italiano è ancora più complicato, sopratutto per gli attaccanti. Dzeko però ha sempre fatto gol, ed era normale che continuasse a farli. Spaletti dice che nel calcio non c'è riconoscenza? Noi facciamo gli allenatori e quando abbiamo scelto di fare questo lavoro sapevamo a che cosa si poteva andare incontro. Purtroppo nelle sconfitte e nei momenti difficili delle squadre il primo a pagare è sempre l'allenatore, questo è il calcio. E' la legge del calcio".

M.R.