Juventus, Boniek annoiato: "In Champions mi hanno fatto addormentare davanti la tv"

24/02/2017 14:51

BONIEK JUVENTUS PORTO / La Juventus ha ipotecato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League espugnando 2-0 il 'Do Dragao'. La prestazione offerta dalla squadra di Allegri, tuttavia, non ha soddisfatto tutti i 'palati' calcistitci. In particolare l'ex bianconero Zbigniew Boniek, in una intervista al 'QS', ha espresso il suo disappunto: "Porto-Juventus è stata di gran lunga la partita più noiosa che ho visto in questi ottavi di finale, mi sono anche addormentato davanti alla tv... Sono andati in Portogallo con l'unico obiettivo di non rischiare niente. Poi la partita è andata bene perché i lusitani sono rimasti in 10 quasi subito. Mi è sembrata la solita Juve solida e cinica che ha fatto stancare l'avversaria e poi ha colpito quando nessuno poteva aspettarselo. Però il suo gioco è anche lento e spesso prevedibile: un copione già visto molte volte in questa stagione. Ha ottenuto quello che voleva, ma non posso dire di essere rimasto impressionato dalla qualità del gioco".

M.R.