Inter-Roma, Pioli: "Squadre si equivalgono. Dodici rigori pesano". E su de Boer...

Alessio Lento (@lentuzzo)

24/02/2017 14:27

INTER ROMA PIOLI - Come ormai consuetudine, conferenza stampa di venerdì per il tecnico dell'Inter Stefano Pioli in vista del big match con la Roma di Luciano Spalletti, in programma domenica alle 20.45 allo stadio 'Giuseppe Meazza'. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it:

"Giochiamo contro un avversario molto forte, ma lo siamo anche noi - le parole del tecnico a 'Inter Channel' - Dobbiamo mettere in campo una grande prestazione. Importanti saranno questi ultimi giorni per capire meglio le scelte da fare. In queste partite, sono i particolari a essere decisivi. Siamo distanti otto punti, ma le squadre si equivalgono".

Successivamente, in conferenza stampa, l'allenatore nerazzurro ha presentato il match, delicatissimo in chiave Champions League per le news Inter. "Partita importantissima, abbiamo fatto benissimo e fatto di tutto per arrivare a questa partita vicini agli avversari. Vogliamo insistere e provare a mettere sotto un avversario molto forte. La partita a livello mentale è stata preparata come tutte le altre. Se giochiamo da squadra per 95 minuti abbiamo le qualità per metterli in difficoltà. Arriviamo bene all'appuntamento grazie anche ad ottime prestazioni. Si affrontano due squadre che stanno molto bene, i valori in campo si assomigliano molto. Vincerà la squadra che riuscirà a colpire i punti deboli gli avversari, ci stiamo preparando per quello"

Inter-Roma, Pioli senza Miranda. E senza rigori...

"La Roma ha una efficacia in fase offensiva davvero elevata. L'importanza di Miranda (assente per squalifica, ndr) non si può non sottolineare, ma ho le alternative giuste. Importante sarà avere il giusto atteggiamento e la voglia di superare l'avversario. Col Napoli è mancato l'approccio, con la Juventus è stato un particolare a farci perdere - continua Pioli - Saranno i dettagli ad essere decisivi e su quello noi vogliamo incidere. Brozovic? Si è allenatore ieri e oggi con la squadra, sta facendo di tutto per essere disponibile. Se completerà gli ultimi due allenamenti, potrà essere dei nostri. La nostra ossessione è quella di dare il massimo, entrare in campo con la convinzione di poter vincere le gare".

Da quando Pioli è alla guida dell'Inter, i nerazzurri non si sono visti assegnare nessun rigore. Di contro, la Roma ne ha potuti calciare dodici (contro i due stagionali dei meneghini): "Quanto pesano gli errori arbitrali? Alla fine dell'anno si dice sempre che gli errori si bilanciano. Ma io penso solo che dobbiamo mantenere la concentrazione alta e pensare a fare bene in campo. Poi è chiaro che se raffrontiamo i dodici rigori contro i due, la differenza è notevole e può pesare".

Inter-Roma, Pioli tra de Boer e Ranieri

Ieri a scuotere l'ambiente Inter ci ha pensato l'ex allenatore Frank de Boer che ha parlato di problemi extracalcisti determinanti in modo negativo nella sua avventura a Milano: "Alleno un gruppo molto responsabile, gli atteggiamenti tenuti fino ad ora sono impeccabili, lavoriamo con grande stima e rispetto. Così si può costruire qualcosa di importante - la risposta di Pioli - Le discoteche non le frequento e mi auguro che i miei calciatori sappiano frenquentarle nei modi e nei tempi giusti. Sono qui da tre mesi e mezzo, spero di essere qui anche tra tre anni. Io qui sto bene. La presenza di Zhang? E' sempre molto importante e stimolante, ha grande carisma. Si sta parlando del presente, ma si comincia anche a parlare del futuro".

Infine, Pioli ha risposto anche alla domanda sul clamoroso esonero di Ranieri da parte del Leicester: "La cosa più importante che ha fatto rimarrà nella storia. E dico anche che non c'è mai fine al peggio...".