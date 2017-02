Roma-Lione, Tempestilli: "Non temiamo nessuno. Stadio nuovo fa la differenza"

24/02/2017 13:29

ROMA LIONE TEMPESTILLI - Sorrteggio poco fortunato per la Roma, che incrocerà il Lione negli ottavi di Europa League. Antonio Tempestilli si è soffermato sull'esito dell'urna di Nyon: "C'è lo dirà il campo che tipo di sorteggio è stato. Il Lione è una grande squadra, con tradizione e un parco giocatori di alto livello. Ma non dobbiamo temere nessuno, continuare come stiamo facendo e cercare di passare il turno - ha dichiarato il dirigente giallorosso a 'Sky Sport' - Ieri sera contro il Villarreal c'è stato un calo di tensione, ma già Spalletti questa mattina avrà messo i puntini sulle i all'episodio perché vuole sempre vincere. Ogni partita va onorata e Luciano, conoscendolo, so che ci tiene e che analizza ogni singolo dettaglio facendo presente tutto ai giocatori. Il predente con il gol di Mancini? E' stata una rete straordinaria, l'augurio è di ripetere quella partita. Dobbiamo fare bene nella sfida d'andata e poi vedere quale situazione avremo di fronte al ritorno. La questione stadio? Mi auguro che tutto si possa risolvere per il meglio. Uno stadio di proprietà fa la differenza e ti permette di sviluppare tante situazioni. Roma, anche come città, ha bisogno di un rinnovamento totale. In Italia abbiamo stadi obsoleti e con delle strutture superate".



G.M.