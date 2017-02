Leicester, Mancini dopo Ranieri? Il suo commento all'esonero e le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta

24/02/2017 12:57

ESONERO RANIERI / La decisione del Leicester di esonerare Claudio Ranieri, campione d'Inghilterra in carica, ha aperto le porte alla suggestione di veder approdare al suo posto sulla panchina del club inglese Roberto Mancini. Quest'ultimo ha commentato su 'Twitter' la notizia dell'esonero del collega: "Mi dispiace per il mio amico #Ranieri. Rimarrà nella storia del @LCFC, nella memoria dei tifosi del #Leicester e degli amanti del calcio!".

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, nonostante i contatti e in attesa di una proposta ufficiale, l'ipotesi Mancini per la panchina del Leicester appare di difficile realizzazione. Il tecnico di Jesi, ad ogni modo, è affascinato dalla prospettiva di tornare ad allenare in Premier League.