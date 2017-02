Leicester, finisce il 'sogno' di Ranieri. Da Mancini a Hiddink: i nomi per la panchina

Mario D'Amiano (Twitter: @mariodamiano93)

24/02/2017 13:15

LEICESTER RANIERI MANCINI / Claudio Ranieri esonerato dal Leicester. La news dall'Inghilterra che ha spiazzato il mondo del calcio è arrivata ieri sera, quando la società ha emanato un comunicato in cui ringraziava il manager italiano per l'impresa dello scorso anno e annunciava la separazione. Un fulmine a ciel sereno che arriva dopo cinque sconfitte consecutive in campionato, quella in FA Cup contro il Millwall e quella in Champions League contro il Siviglia. Una serie di risultati negativi che ha complicato l'intera stagione delle 'Foxes', ora impegnate nella dura lotta per non retrocedere. Eppure, non è passato nemmeno un anno dalla 'miracolosa' vittoria della Premier League, con Ranieri, Vardy & Co. che per mesi hanno tenuto col fiato sospeso tanti appassionati sparsi in tutto il mondo. Un'avventura storica, in parte proseguita anche in ambito europeo, che in questa nuova stagione è stata 'macchiata' dalla decisione della società, che ha voluto dare una forte scossa per evitare il rischio Championship. Già da ieri sera, quindi, il calciomercato degli allenatori ha visto partire il toto-nomi per la panchina. Da Mancini a Hiddink, passando per Marcelino e Di Matteo: il Leicester sta vagliando i nomi per il dopo Ranieri.

"I risultati casalinghi nell'ultima stagione hanno minacciato la permanenza in Premier League del club. Il Board, a malincuore, ritiene che un campio di panchina sia necessario, per gli interessi del club". Con queste parole il Leicester ha comunicato l'esonero di Claudio Ranieri. Le ultime notizie hanno quindi visto una separazione che soli pochi mesi fa sembrava impossibile, con i tifosi scatenati contro la scelta societaria. Decisiva è stata la sconfitta per 2 a 1 in casa del Siviglia nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, risultato che tiene ancora in corsa le 'Foxes': Ranieri sarebbe stato 'tradito' dai 'senatori' dello spogliatoio, che avrebbero parlato con la proprietà del club dopo l'ultima partia. Così, toccherà a un nuovo allenatore affrontare i prossimi mesi provando a far salvare la squadra (attualmente a un punto dalla zona retrocessione) e continuare l'avventura in Champions.

Da ieri sera, come già accennato, è iniziata la lunga lista di nomi per la panchina. Il primo profilo sarebbe quello di Roberto Mancini. La dirigenza inglese avrebbe sondato la sua disponibilità, ma al momento non ci sarebbe ancora una vera e propria offerta ufficiale e non si sarebbe parlato di cifre e durata dell'eventuale contratto. L'ipotesi Mancini è di difficile realizzazione per il Leicester, anche se il tecnico è lusingato dalla possibilità di tornare in Premier League. Altri due possibili profili, sempre di scuola italiana, sono Di Matteo e Prandelli, mentre si valutano anche allenatori stranieri: potrebbe infatti tornare di moda il nome di Hiddink. L'olandese è spesso subentrato a stagione in corso, soprattutto in Premier League. Liberi sono anche de Boer, dopo l'esperienza all'Inter, e Marcelino, ex Villarreal.

Leicester, il 'miracolo' di Ranieri: primo trionfo in 133 anni!

Nella mente degli appassionati di calcio è ancora vivido il ricordo del 2 maggio 2016, quando, dopo il pareggio tra Chelsea e Tottenham, il Leicester ottenne il primo posto matematico in campionato, laureandosi campione di Inghilterra per la prima volta nella sua storia ultracentenaria. La squadra costruita per salvarsi riuscì a superare le ricche corazzate della Premier League. Una vicenda che somiglia molto a una favola, con 'King Ranieri' tra gli artefici principali. Campionato chiuso a dieci punti dalla seconda in classifica e acceso diretto alla Champions League, dove l'ipresa si è ripetuta anche nella fase a gironi, con il primo posto solitario che è valso l'accesso agli ottavi di finale. Dopo la sconfitta col Siviglia, però, per il tecnico italiano c'è stato un brutto risveglio: il suo 'sogno' è finito.