Calciomercato Juventus, Allegri sul futuro: "Valuteremo al momento giusto"

24/02/2017 12:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI - Massimiliano Allegri è intervenuto come consuetudine in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato contro l'Empoli. Il tecnico bianconero si è soffermato anche su rumors legati al suo futuro: "Sto molto bene alla Juventus, ho ancora un anno e mezzo di contratto. Per il futuro ci sarà tempo e al momento giusto faremo le giuste valutazioni. Con la società sono in totale sintonia, sono felice di allenare la Juve: però in questo momento dobbiamo pensare solo al campo e a vincere", ha sottolineato Allegri.

G.M.