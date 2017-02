Serie A, le probabili formazioni della 26esima giornata

Maurizio Russo

24/02/2017 15:30

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Tra domani e lunedì va in scena la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Primo a scendere in campo il Napoli che ospita l'Atalanta in uno scontro diretto in chiave europea, mentre nell'altro anticipo la Juventus riceve l'Empoli. Il big match si disputerà nel posticipo domenicale tra Inter e Roma. Il programma si chiuderà con il monday night tra Fiorentina e Torino. Ecco le probabili formazioni secondo gli inviati di Calciomercato.it.

NAPOLI-ATALANTA sabato ore 18

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: Sepe, Rafael, Chiriches, Maksimovic, Maggio, Strinic, Rog, Jorginho, Giaccherini, Pavoletti, Milik. All. Sarri

Ballottaggi: Diawara 60%-Jorginho 40%, Insigne 55%-Pavoletti 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Tonelli, Allan

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Freuler, Kessie, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez. A disp.: Gollini, Rossi, Zukanovic, Konko, Hateboer, Raimondi, Migliaccio, Cristante, Grassi, D'Alessandro, Mounier, Paloschi. All. Gasperini

Ballottaggi: Toloi 65%-Zukanovic 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dramè, Bastoni, Cabezas, Pesic

Bruno De Santis



JUVENTUS-EMPOLI sabato ore 20.45

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Rugani, Asamoah; Marchisio, Rincon; Pjaca, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disp.: Neto, Audero, Chiellini, Barzagli, Benatia, Lichtsteiner, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Lemina, Sturaro, Cuadrado. All. Allegri

Ballottaggi: Rincon 40%-Lemina 30%-Pjanic 30%, Higuain 65%-Sturaro 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce; El Kaddouri; Pucciarelli, Maccarone. A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Cosic, Veseli, Zambelli, Barba, Dimarco, Mauri, Zajc, Marilungo, Thiam. All. Martuscello

Ballottaggi: Maccarone 65%-Marilungo 35%

Squalificati: nessuno Tello

Indisponibili: Mchedlidze

Silvio Frantellizzi



PALERMO-SAMPDORIA domenica ore 12.30

PALERMO (4-3-3): Posavec; Rispoli, Andelkovic, Gonzalez, Aleesami; Henrique, Jajalo, Chochev; Balogh, Nestorovski, Trajkovski. A disp.: Marson, Fulignati, Sunjic, Cionek, Vitiello, Morganella, Gazzi, Diamanti, Embalo, Sallai. All. Lopez

Ballottaggi: Jajalo 60%-Gazzi 40%, Trajkovski 55%-Sallai 45%

Squalificati: Goldaniga

Indisponibili: Rajkovic, Lo Faso, Pezzella, Silva

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Regini; Praet, Cigarini, Barreto; Fernandes; Muriel, Quagliarella. A disp.: Puggioni, Sala, Dodò, Pavlovic, Palombo, Djuricic, Linetty, Alvarez, Schick, Budimir. All. Giampaolo

Ballottaggi: Regini 55%-Pavlovic 45%, Praet 60%-Linetty 40%

Squalificati: Torreira

Indisponibili: nessuno

Giorgio Musso



CHIEVO-PESCARA domenica ore 15

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Meggiorini. A disp.: Seculin, Confente, Frey, Sardo, Spolli, Izco, Bastien, Rigoni, De Guzman, Depaoli, Kiyine, Gakpè. All. Maran

Ballottaggi: Hetemaj 65%-Bastien 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pellissier, Cesar

PESCARA (4-3-3): Bizzarri; Zampano, Stendardo, Coda, Biraghi; Verre, Bruno, Memushaj; Benali, Cerri, Caprari. A disp.: Fiorillo, Aldegani, Bovo, Fornasier, Crescenzi, Vitturini, Brugman, Muntari, Mitrita, Kastanos, Cubas, Pepe, Muric. All. Zeman

Ballottaggi: Benali 70%-Kastanos 30%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Campagnaro, Bahebeck, Gilardino

Martin Sartorio



CROTONE-CAGLIARI domenica ore 15

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Dos Santos, Martella; Sampirisi, Capezzi, Crisetig, Stoian; Falcinelli, Trotta. A disp.: Festa, Viscovo, Dussenne, Mesbah, Rohden, Barberis, Acosty, Tonev, Nalini, Simy, Kotnik. All. Nicola

Ballottaggi: Sampirini 55%-Mesbah 45%, Stoian 60%-Acosty 40%

Squalificati: Ferrari

Indisponibili: nessuno

CAGLIARI (4-3-1-2): Gabriel; Padoin, Pisacane, Bruno Alves, Capuano; Isla, Di Gennaro, Ionita; Joao Pedro; Sau, Borriello. A disp.: Rafael, Colombo, Salamon, Murru, Miangue, Dessena, Deiola, Barella, Ibarbo. All. Rastelli

Ballottaggi: Capuano 55%-Murru 45%, Borriello 60%-Dessena 40%

Squalificati: Tachtsidis

Indisponibili: Ceppitelli, Faragò, Melchiorri, Farias

Stefano D'Alessio



GENOA-BOLOGNA domenica ore 15

GENOA (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Hiljemark, Cataldi, Rigoni, Laxalt; Simeone, Pinilla. A disp.: Rubinho, Zima, Orban, Edenilson, Cofie, Beghetto, Morosini, Ninkovic, Ntcham, Taarabt, Pandev, Palladino. All. Mandorlini

Ballottaggi: Cataldi 60%-Cofie 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Perin, Gentiletti, Veloso

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Krafth, Oikonomou, Torosidis, Masina; Dzemaili, Nagy, Taider; Rizzo, Petkovic, Krejci. A disp.: Da Costa, Sarr, Helander, Brignani, Mbaye, Viviani, Donsah, Silvestro, Di Francesco, Sadiq, Destro, All. Donadoni

Ballottaggi: Krafth 60%-Mabye 40%, Nagy 51%-Donsah 49%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gastaldello, Maietta, Verdi, Pulgar

Lorenzo Polimanti



LAZIO-UDINESE domenica ore 15

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Wallace, Hoedt, Radu; Murgia, Parolo, Lulic; Anderson, Djordjevic, Keita. A disp.: Vargic, De Vrij, Bastos, Basta, Lukaku, Crecco, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile, Lombardi, Tounkara. All. Inzaghi

Ballottaggi: Wallace 75%-De Vrij 25%, Keita 60%-Immobile 40%

Squalificati: Biglia

Indisponibili: Marchetti

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Badu, Kums, Fofana; Matos, Zapata, Thereau. A disp.: Scuffet, Perisan, Angella, Heurtaux, Gabriel Silva, Adnan, Evangelista, Jankto, Balic, Perica, Ewandro. All. Delneri

Ballottaggi: Fofana 55%-Jankto 45%, Matos 70%-Gabriel Silva 30%

Squalificati: Hallfredsson, De Paul

Indisponibili: Faraoni, Gnoukouri

Valerio Cassetta



SASSUOLO-MILAN domenica ore 15

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Acerbi, Peluso Dell'Orco; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Berardi, Matri, Politano. A disp.: Pomini, Pegolo, Cannavaro, Letschert, Adjapong, Missiroli, Mazzitelli, Sensi, Ragusa, Iemmello, Defrel, Ricci. All. Di Francesco

Ballottaggi: Dell'Orco 60%-Cannavaro 40%, Matri 55%-Defrel 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lirola, Antei, Magnanelli, Biondini

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, Vangioni; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. A disp.: Storari, Plizzari, Zapata, Calabria, De Sciglio, Bertolacci, Poli, Locatelli, Fernandez, Honda, Ocampos,Lapadula. All. Montella

Ballottaggi: Pasalic 60%-Bertolacci 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Montolivo, Bonaventura, Romagnoli, Antonelli

Daniele Gargiulo



INTER-ROMA domenica ore 20.45

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Medel, Nagatomo; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Sainsbury, Santon, Ansaldi, Banega, Biabiany, Eder, Gabigol, Pinamonti, Palacio. All. Pioli

Ballottaggi: Nagatomo 60%-Ansaldi 40%, Joao Mario 55%-Banega 45%

Squalificati: Miranda

Indisponibili: Brozovic

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres, Strootman, De Rossi, Emerson; Nainggolan, Salah; Dzeko. A disp.: Alisson, Lobont, Vermaelen, Mario Rui, Juan Jesus, Grenier, Gerson, Paredes, El Shaarawy, Perotti, Totti. All. Spalletti

Ballottaggi: Salah 80%-Perotti 20%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Florenzi

Andrea Della Sala



FIORENTINA-TORINO lunedì ore 20.45

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Cristoforo, Badelj, Olivera; Borja Valero, Bernardeschi; Kalinic. A disp.: Sportiello, Satalino, Tomovic, Salcedo, De Maio, Ilicic, Tello, Hagi, Saponara, Babacar. All. Paulo Sousa

Ballottaggi: Sanchez 55%-Tomovic 45%, Cristoforo 60%-Saponara 40%

Squalificati: Vecino,

Indisponibili: Milic, Dragowski

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago, Belotti, Ljajic. A disp.: Padelli, Cucchietti, De Silvestri, Molinaro, Avelar, Lukic, Gustafson, Acquah, Boyé, Iturbe, Maxi Lopez. All. Mihajlovic

Ballottaggi: Zappacosta 90%-De Silvestri 20%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rossettini, Castan, Carlao

Omar Parretti