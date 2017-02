DIRETTA - Nuovo Stadio Roma, malore Raggi: salta l'incontro?

Andrea Corti (@cortionline)

24/02/2017 11:10

MALORE RAGGI ROMA STADIO / AGGIORNAMENTO ORE 11.10 - Era prevista per questa mattina una riunine per discutere del caso rifiuti e dello stadio della Roma ma, stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, il meeting, previsto per il pomeriggio, è stato rinviato.

Impossibile lo svolgimento in mattinata a causa di un malore che pare essere stato accusato dalla sindaca Virginia Raggi. Al momento sarebbe stata ricoverata presso il 'San Filippo Neri'. Una misura precauzionale, riporta 'affariitaliani.it', per un attacco di stress da iperattività.

L.I.