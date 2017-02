Calciomercato Leicester, esonero Ranieri: contattato Mancini

24/02/2017 11:02

ESONERO RANIERI MANCINI / L'esonero Ranieri, dopo aver scioccato un po' tutti ieri sera, continua ad essere l'argomento più trattato anche in queste ore. Arrivata dopo una sconfitta rimediablissima in casa del Siviglia (2-1), la decisione di licenziare l'eroe storico dell'unico titolo del Leicester ha lasciato di stucco un po' tutti gli esponenti del mondo del calcio. Già da ieri, abbiamo inserito anche Roberto Mancini nella lista dei potenziali successori del tecnico romano e proprio l'ex Inter sembrerebbe ad oggi la prima scelta della dirigenza inglese.

Esonero Ranieri, contatto Leicester-Mancini

Secondo 'Sky Sports UK', infatti, le 'Foxes' avrebbero già contattato l'allenatore jesino, per sondare la sua disponibilità ad accogliere l'eredità di Ranieri. Al momento, non ci sarebbe ancora una vera e proprio offerta ufficiale e non si sarebbe ancora parlato di cifra e durata dell'eventuale contratto. Come detto in passato, Mancini è lusingato dalla possibilità di allenare nuovamente in Premier e il suo passato da giocatore del Leicester potrebbe rivelarsi rilevante nella scelta finale.

D.T.