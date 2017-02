Lazio, Lotito stanzia 10 milioni di bonus: ecco gli obiettivi

24/02/2017 10:50

LAZIO CHAMPIONS BONUS / La Lazio prova a motivare i propri calciatori per l'ultima fase del campionato, così da provare concretamente l'assalto alle prime posizioni. Sono stati infatti stabiliti dei bonus economici, come riportato dal 'Corriere dello Sport', a partire dai sei milioni di euro pattuiti per un'eventuale qualificazione in Champions League. In caso d'accesso alla prossima Europa League i milioni stanziati saranno due, così come per la vittoria in Coppa Italia.

Squadra e società hanno concordato i bonus per obiettivo e ora non resta che far parlare il campo. Si mira almeno al quarto posto, con la finale di Roma in Coppa Italia, da ottenere battendo la Roma nel doppio derby.

L.I.