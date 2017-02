Roma, sorteggio Europa League: ecco le squadre da evitare

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

24/02/2017 09:45

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE / La sconfitta per una rete a zero patita ieri sera allo stadio 'Olimpico' contro il Villarreal non ha cambiato il destino della Roma in Europa League, forte' della vittoria per 0-4 in esterna in Spagna all'andata. In attesa di novità dal Comune sul nuovo stadio, la news Roma del giorno è il sorteggio degli accoppiamenti per gli ottavi di finale della competizione europea. Dal Lione di Lacazette al Manchester United di Ibrahimovic, Calciomercato.it vi propone la lista delle squadre 'da evitare'.

Sorteggio Europa League, tutte le avversarie della Roma

Il sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League scatterà alle 13 a Nyon. La doppia sfida è in programma il 9 ed il 16 marzo prossimi. Non ci saranno teste di serie e saranno possibili gli incroci tra club dello stesso Paese, evenienza che non vale per l'Italia dal momento che (alla luce del rocambolesco ko della Fiorentina contro il 'Gladbach) la Roma è l'unico club di Serie A ancora in corsa in Europa League.

Le avversarie più temibili per la Roma, sulla carta, appaiono essere il Manchester United di Josè Mourinho, considerato il club favorito per la vittoria finale dell'Europa League, ed il Lione guidato da Alexandre Lacazette. I giallorossi dovrebbero sperare di evitare di affrontare subito anche il Borussia Moenchengladbach (come sa bene la Fiorentina...) e lo Schalke 04.

Tutti i possibili avversari della Roma:

Ajax XXX

Anderlecht XXX

Apoel Nicosia X

Besiktas XXX

Borussia Moenchengladbach XXXX

Celta Vigo XXX

Copenaghen X

Genk XXX

Gent XX

Krasnodar XX

Lione XXXX

Manchester United XXXXX

Olympiacos XX

Rostov XX

Schalke 04 XXXX