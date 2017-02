24/02/2017 09:22

ESONERO RANIERI / Emergono ulteriori dettagli sulla decisione della proprietà del Leicester di esonerare Claudio Ranieri, campione d'Inghilterra in carica: secondo quanto riferisce 'Sky Sports', i 'senatori' dello spogliatoio avrebbero parlato con la proprietà del club dopo la sconfitta col Siviglia in Champions League, lamentandosi di non essere più felici con l'allenatore romano.

S.D.