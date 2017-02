Manchester United, ESCLUSIVO: Ibrahimovic nel mirino dell'Hebei

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

24/02/2017 09:07

ESCLUSIVO IBRAHIMOVIC HEBEI / A Marbella per svolgere la preparazione precampionato, l'Hebei Fortune ha raffreddato la pista Pepe nelle ultime ore, ma la presenza in terra iberica ha consentito alla dirigenza cinese di instaurare nuovi contatti per altri calciatori.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nei giorni scorsi sono state chieste informazioni anche su Zlatan Ibrahimovic, per sondare l'esistenza di margini di trattativa in vista della prossima estate. Una pista a dir poco complicata, visto che l'attaccante svedese si sente ancora decisivo e importante per il calcio europeo e sta pensando al rinnovo con il Manchester United per un'altra stagione, come previsto da un'opzione presente sul contratto firmato la scorsa estate. Un affare difficile, se non impossibile, dunque. Ma il club cinese pensa al colpaccio Ibra.