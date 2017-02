Calciomercato Milan, Montella: "Vorrei restare a lungo. Bacca? Col club siamo d'accordo"

24/02/2017 08:47

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA / L'allenatore del Milan Vincenzo Montella ha concesso una lunga intervista a 'La Repubblica', nel corso della quale ha parlato del suo futuro e di quello dei calciatori Carlos Bacca e Gianluigi Donnarumma.

FUTURO - "Closing? Ci penserò se e quando accadrà. Non mi faccio assorbire energie extralavorative. Per ora mi rapporto con la dirigenza attuale, che è ben presente. Il mestiere è labile, con oscillazioni mediatiche. Io devo lavorare e ottenere risultati. Sono felice di allenare il Milan e vorrei rimanere qui a lungo. Budget da 130 milioni con i cinesi? Si dice sia più facile sbagliare con i soldi, ma non bisogna farlo a prescindere".

FUTURO BACCA - "Non mi ha mai mancato di rispetto. Io soffrii alla Roma: ero nervosissimo, ma il rimpianto resta il Mondiale 2002: stavo talmente bene che mi sentivo di battere la concorrenza pazzesca. Se Bacca rimane? Con la società siamo d’accordo: massima fiducia in lui. La Cina? A fine carriera un’esperienza del genere l’avrei fatta, io andai al Fulham. È un’occasione per la famiglia".

FUTURO DONNARUMMA - "Donnarumma è un’intuizione di Mihajlovic, io ho solo continuato. Di lui e Locatelli mi sorprende la maturità, in una squadra in costruzione. Uno come Donnarumma lo vuoi tenere. Ha forza contrattuale, anche per l’età. Dipende da lui".

S.D.