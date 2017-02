Rassegna stampa UK: "Et tu, Leicester? Then fall, Ranieri"

The Guardian

RASSEGNA UK RANIERI / Nella serata di ieri il Leicester ha comunicato, con una nota ufficiale sul proprio sito, d'aver esonerato il proprio tecnico, Claudio Ranieri. Una decisione, spiega il club, risultata dolorosa ma necessaria, per tentare di dare la svolta al campionato, che rischiava di vedere retrocedere il club. Nella rassegna stampa inglese di stamattina, impossibile non ritrovare la notizia su molte delle prime pagine dei principali quotidiani britannici.

DAILY MIRROR: "Tinker man axed".

DAILY STAR: "Leicester axe falls on Ranieri".

THE GUARDIAN: "Fairytale's over. Leicester sack title winner Ranieri".

THE DAILY TELEGRAPH: "Et tu, Leicester? Then fall, Ranieri".

THE SUN: "Foxes knife champ Claudio".

