Calciomercato Milan, Gomez: "Russo mi dice di seguirlo a Milano, ma..."

24/02/2017 08:08

CALCIOMERCATO MILAN GOMEZ / Alejandro 'Papu' Gomez, attaccante esterno dell'Atalanta, ha parlato del suo futuro nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport':

ATALANTA IN EUROPA LEAGUE - "Io non faccio il ds, ma se vai in Europa League secondo me devi prendere 8-9 giocatori. Guardate il Sassuolo, che non lo ha fatto: non si è goduto l’Europa e ha faticato in A. Penso che anche la preparazione cambierebbe. Con Gasperini si lavora tantissimo. Durante il primo mese di ritiro, me ne volevo andare a casa. Non avevo mai corso così tanto. Se l’Atalanta andrà in Europa, mi piacerebbe giocarla".

FUTURO IN UNA BIG - "Tutto dipende dalle offerte: io punto ad andare in una grande, ma sceglierne una che non gioca le coppe non avrebbe senso. Come la prenderebbero i tifosi? Non ci voglio pensare, mi viene il magone. Sono combattuto, da un lato qui mi trovo benissimo, dall’altro c’è la sfida personale. Il calcio è il mio lavoro e l’obiettivo in ogni lavoro è sempre arrivare al top. Vorrei fare una prova con me stesso, provare con una grande".

VICINO A INTER E FIORENTINA... E MILAN? - "Stramaccioni mi voleva all’Inter, dovevo firmare al lunedì ma nel weekend ha perso 5-2 con l’Udinese ed è stato esonerato. Anche Montella mi voleva alla Fiorentina. Ora non lo sento più, parlo un po’ con il suo vice, Daniele Russo. Se mi dice di seguirlo al Milan? Eh sì... Ma qui a Bergamo, ripeto, sto da dio".

FUTURO DA ALLENATORE - "Mi piacerebbe. Il mio calcio è quello di Montella, con il possesso palla. Quali giocatori sarebbe bello allenare? Nainggolan, Mertens, Perotti. Mi piace anche Chiesa: è veloce e ha tiro, ma vorrei vederlo a sinistra. Con lui e gli altri, l’Italia tra 5-6 avrà tanti giocatori di talento".

S.D.