Calciomercato Milan, Antonio Donnarumma: "Rinnovo Gigio? Rossoneri sanno..."

24/02/2017 07:51

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' propone un'intervista ad Antonio Donnarumma, portiere dell'Asteras Tripolis e fratello dell'estremo difensore del Milan (che domani diventerà maggiorenne).

Sul futuro di Gianluigi ha dichiarato: "Montella ha parlato di Pallone d'Oro? Se ha detto così significa che vede in lui potenzialità incredibili. D’altronde chi può dirlo meglio dell’allenatore, che lo vede tutti i giorni. Dovrà continuare a lavorare duro come sta facendo per raggiungere un traguardo del genere. Il destino di Gigio lo sa solo Dio, ma se continua su questa strada può togliersi tantissime soddisfazioni e avere una carriera ricca di successi. Rinnovo? Sulla priorità del suo rinnovo contrattuale penso che un club come il Milan in casi come questo sappia benissimo cosa fare. La società conosce il valore di Gigio e sa sicuramente come comportarsi".