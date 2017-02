24/02/2017 06:00

BARCELLONA RONALDINHO / In attesa della gara di ritorno contro il Psg in Champions League, il Barcellona si ritrova a dover fronteggiare molte critiche. In merito si è espresso il suo nuovo ambasciatore, Ronaldinho: "Il Barcellona ha ancora i migliori giocatori al mondo. In questo periodo c'è stata sfortuna ma sono certo che in breve tutto tornerà alla normalità".

L.I.