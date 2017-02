24/02/2017 03:01

ESPANYOL CAICEDO CINA / Felipe Caicedo potrebbe cambiare aria in questi giorni. L'attaccante dell'Espanyol - secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo' - sarebbe finito nel mirino di un club cinese, del quale al momento non si conosce il nome. Sul piatto 6,5 milioni di euro per il club e 5 all'anno per il calciatore.

M.S.