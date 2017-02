Fiorentina-Borussia Mönchengladbach, Della Valle: "Mai visto una gara del genere in 15 anni"

24/02/2017 00:29

FIORENTINA BORUSSIA MONCHENGLADBACH ADANI / Al termine della sfida tra Fiorentina e Borussia Mönchengladbach, Andrea Della Valle ha parlato ai cronisti in mixed zone: "Più che rabbia per noi è uno schock. - riporta 'fiorentina.it' - Al termine dle primo tempo avevamo la gara in mano, poi riaperta dal rigore, seguito da 15' di shock".

SOUSA - "Non sono argomenti che voglio affrontare. Avete sentito Corvino. Ora bisogna capire come ripartire. Mi spiace per i tifosi. Sono 15 anni che son qui e non ricordo una gara del genere. Ora dobbiamo pensare che il sesto posto è ancora raggiungibile, anche se non sarà facile".

SQUADRA - "I ragazzi sono rimasti mezz'ora nello spogliatoio. Sono giovani e ora devo capire come tirare fuori qualcosa di positivo da una serata del genere. Dalla prossima stagione andranno in quattro in Champions e si possono riaprire tante cose".

KALINIC - "Non credo andrà in Cina. Ha detto che intende restare con noi, è motivato".

L.I.