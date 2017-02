24/02/2017 05:31

FIORENTINA BORUSSIA MONCHENGLADBACH ADANI / Al termine della sfida tra Fiorentina e Borussia Mönchengladbach, Adani ha commentato negli studi di 'Sky Sport': "Adani: "La Fiorentina è una squadra vecchia, da rinnovare. Non si conosce poi il futuro di diversi giocatori, come quello di Gonzalo Rodriguez. Firenze è una piazza calda, non facile".

E.T.