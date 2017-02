23/02/2017 23:49

LEICESTER RANIERI MARIANELLA / Un esonero inaspettato. Claudio Ranieri, dopo aver portato in trionfo il Leicester, è stato mandato via in serata. Il giornalista Massimo Marianella, negli studi di 'Sky Sport', ha così commentato l'accaduto: "Ranieri non sapeva dell'esonero, è rimasto molto sorpreso, ero al telefono con lui..."

M.S.