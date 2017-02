VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 26a giornata giornata: consigli e top 11

Martin Sartorio (@SartorioMartin) - Omar Parretti (@omarJHparretti)

24/02/2017 15:05

FANTACALCIO SERIE A 26A GIORNATA / Sarà Napoli-Atalanta ad aprire la giornata di Serie A ed anche le gioie (o i dolori) per i fantacalcisti d'Italia, a seguire Juventus-Empoli. La domenica viene aperta da Palermo-Sampdoria per l'ora di pranzo, alle 15 vanno in scena Chievo-Pescara, Crotone-Cagliari, Genoa-Bologna, Lazio-Udinese e Sassuolo-Milan. Chiude il weekend Inter-Roma, ma lunedì spetterà a Fiorentina e Torino terminare la giornata. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 26a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio: top 11 e consigli 26a giornata Serie A

(3-4-3): Neto; Rispoli, Bonucci, Acerbi; Mertens, Zielinski, Bernardeschi, Nainggolan; Higuain, Deulofeu, Icardi. Panchina: Strakosha; Conti, Alex Sandro; Milinkovic-Savic, Pjanic; Dybala, Belotti



Napoli-Atalanta sabato ore 18.00

CHI SCHIERARE: Via libera a Zielinski: senza Allan il posto è tuo. Mertens: più fresco che mai dopo il riposo inaspettato. Gomez-Conti: imprescindibili, anche al 'San Paolo'.

CHI EVITARE: Toloi: la furia azzurra rischia di travolgerti. Ghoulam: sugli esterni sarà vita dura.

FATTORE BONUS: Milik: aumenta il minutaggio, arriva anche il gol? Petagna: fu devastante all'andata, perché non ripetersi?

Juventus-Empoli sabato ore 20.45

CHI SCHIERARE: Occhio al turnover! 6-7 titolari staranno fuori ma Higuain-Dybala vanno schierati. Per l'Empoli puntiamo sull'esperienza di Croce: un buon voto potrebbe arrivare.

CHI EVITARE: Tutta la difesa toscana: allo 'Stadium' è impossibile. Khedira: dovrebbe riposare. Lascetelo fuori.

FATTORE BONUS: Bonucci: crediamo nella sua voglia di riscatto. Maccarone: sa come si segna alle grandi!

Palermo-Sampdoria domenica 12.30

CHI SCHIERARE: Aggrappati a Nestorovski. Rispoli: una garanzia. Quagliarella, pronto a ripetersi. Muriel, che stato di forma!

CHI EVITARE: Aleesami: tornato titolare ma non è più quello di inizio stagione. Skriniar: con il bomber macedone sarà dura.

FATTORE BONUS: Lopez stravede per lui: Sallai è pronto a stupire. Schick: la panchina non è certo un problema.

Chievo-Pescara domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Meggiorini: il gol lo ha rilanciato, puntateci così come su Castro. Benali-Caprari: faranno bene ma non aspettatevi altri 5 gol.

CHI EVITARE: Radovanovic: il giallo è dietro l'angolo. Stendardo-Bovo: a Verona non sarà come contro il Genoa, non fidatevi.

FATTORE BONUS: Birsa: le tue magie mancano da tempo. Kastanos: è il giovane che ci piace. Zeman non può deluderci.

Crotone-Cagliari ore 15.00

CHI SCHIERARE: Tutto passa dai suoi gol: Falcinelli punto fermo! Borriello-Sau: è tempo per i vostri bonus.

CHI EVITARE: Ceccherini-Claiton: senza Ferrari si ballerà di più. Ionita: le condizioni non sono ancora le migliori.

FATTORE BONUS: Stoian: con Falcinelli è l'uomo in più. Joao Pedro: le tue magie mancano ai tifosi sardi e ai fantallenatori, è l'occasione giusta.

Genoa-Bologna domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Simeone se ci sei batti un colpo! Dzemaili la conferma.

CHI EVITARE: Lamanna non ne prenderà cinque, ma non rischiamo malus. Difesa emiliana off-limits.

FATTORE BONUS: Hiljemark interessante, come il buon Rigoni. Verdi moment!

Lazio-Udinese domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Immobile-Keita, fiducia totale! Zapata? Non può piovere per sempre...

CHI EVITARE: Wallace evitabile. Danilo-Felipe: sarà un pomeriggio lungo.

FATTORE BONUS: Felipe Anderson, adesso portaci il più 3! Samir piace in zona assist, ma occhio dietro.

Sassuolo-Milan domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Berardi da non togliere assolutamente. Deulofeu-Suso, il Milan passa da qui.

CHI EVITARE: Scivolosi Peluso-Gazzola, rossoneri attivi sulle fasce. Gomez-Vangioni, partita molto delicata.

FATTORE BONUS: Matri ed il classico gol dell'ex! Bacca dentro ed iniziate a pregare...

Inter-Roma domenica ore 20.45

CHI SCHIERARE: Icardi vuole riprendersi San Siro ora. Dzeko lo sapete, gara che esalta Nainggolan.

CHI EVITARE: Su Ansaldi ci sono molti dubbi. Fazio stavolta potrebbe essere un rischio, ma...

FATTORE BONUS: Perisic-Candreva per gol e assist? Salah letale per la retroguardia nerazzurra.

Fiorentina-Torino lunedì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Bernardeschi o Kalinic, la Fiorentina è lì. Belotti-Ljajic, difesa viola ballerina.

CHI EVITARE: Olivera e Sanchez meglio di no. Traffico in mezzo: Lukic e Baselli potrebbero soffrire.

FATTORE BONUS: Chiesa piace sempre, attenzione agli inserimenti di Benassi (o Iago).