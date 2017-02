Fiorentina-Borussia, Corvino: "Di Kalinic è inutile parlare. Sousa? Un ciclo finito..."

23/02/2017 23:37

FIORENTINA BORUSSIA MONCHENGLADBACH CORVINO / Al termine del match di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach, il direttore generale della Fiorentina, Corvino, ha commentato l'eliminazione della Coppa ai microfoni di 'Sky Sport': "Stasera commentiamo un'amara eliminazione, nonostante il vantaggio di tre gol a un minuto dalla fine del primo tempo. Siamo amareggiati, così come i tifosi, anche perché i gol sono arrivati tutti da palla inattiva. Potevamo andare incontro a un finale di stagione importante".

FINALE STAGIONE - "Ora pensare al futuro è l'ultima cosa. Ora assorbiamo tutta l'amarezza, che coinvolge tifosi, tecnico, società e tifosi. Faremo poi le analisi dovute, tenendo conto di molte situazioni".

KALINIC - "Fai fatica a pensare ad altro se non alla gara di stasera, quand'eravamo a un passo dalla qualificazione. Su Kalinic è inutile parlare. Abbiamo parlato sia noi che il ragazzo in merito".

SOUSA - "Abbiamo preferito dare fiducia a questo gruppo, che tanto bene aveva fatto. Questa scommessa ci stava vedendo perdere solo 8 volte in tutta la stagione e stavamo provando ad arrivare alla fine, per poi tirare le somme. Certe analisi invece le faremo ora, a mente fredda. Non puoi sapere prima se un ciclo è finito, bisogna passarci. Ogni decisione è però rinviata dopo una doccia fredda".

L.I.