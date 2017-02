Fiorentina-Borussia Mönchengladbach, tifosi contro la società: manifestazione fuori dal 'Franchi'

23/02/2017 23:31

FIORENTINA BORUSSIA M. CONTESTAZIONE / Alta tensione a Firenze. I tifosi della Fiorentina non sembrano aver digerito l'eliminazione dall'Europa League. Circa 200 sostenitori dei Viola all'esterno dello stadio 'Franchi' - riporta 'Sky Sport' - stanno manifestando contro squadra e società dopo il ko per 4 a 2 contro il Borussia Mönchengladbach. Il club toscano sta vivendo una stagione davvero complicata: oltre all'eliminazione, la squadra di Sousa deve fare i conti con una classifica in serie A, che vede la Fiorentina a ben otto punti dalla zona europea.

M.S.