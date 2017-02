Fiorentina-Borussia Mönchengladbach, Sousa: "Siamo naif. Sconfitta che compromette..."

23/02/2017 23:16

FIORENTINA BORUSSIA MONCHENGLADBACH SOUSA / Dopo il gol messo a segno da Bernardeschi in Germania, la Fiorentina ha perso rovinosamente contro il Borussia Mönchengladbach in casa propria, col risultato di 2-4. Ecco il commento di Sousa a 'Sky Sport': "La gara si è riaperta con il rigore. Noi abbiamo sofferto i primi minuti, per poi iniziare a giocare, trovando il gol. Loro si stavano abbassando e poi c'è stato il gol dal dischetto. Sui calci piazzati loro sono bravi ma potevamo essere più concentrati. Loro però sanno spingere bene e ci hanno messo in difficoltà".

DELUSIONE - "In certi momenti si deve alzare la testa, accettando le proprie responsabilità. Proveremo a onorare al massimo la maglia, provando a vincere le prossime gare. Sappiamo che il momento è delicato ma daremo il massimo".

FUTURO - "Noi lavoriamo per vincere, dunque ogni sconfitta potenzialmente può compromettere un cammino. Dobbiamo cercare di migliorare, con certi giocatori che dovrebbero maturare. Siamo molto naif in certe situazioni".

BERNARDESCHI - "Mi aspetto sempre il massimo dai miei giocatori. Lui sta subendo dei cali d'intensità. Certo però che è determinante, quando salta il primo uomo. Ho preso una decisione per avere più intensità".

L.I.